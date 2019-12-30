2019-12-30T19:14:10+03:00
Общество

В Уфе пропала 12-летняя девочка

Ребенок не выходит на связь уже сутки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе накануне нового года пропала 12-летняя Ангелина Гилязова. Девочка вышла из дома вчера, 29 декабря, и до сих пор не вернулась. Родные подростка обратились за помощью к волонтерам. Как сообщается в группе регионального отряда "Лиза Алерт", сегодня вечером, 30 декабря, добровольцы выйдут на поиски школьницы. Они намерены собраться в 22.30 на улице Левитана, 38/1 и прочесать близлежащую территорию

Приметы пропавшей: рост 164 см, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза серо-зеленые.

В момент пропажи на девочке была черная толстовка с серыми рукавами, черные леггинсы с белой полоской и черные кроссовки.

Семья и добровольцы обращаются к жителям города, если вы видели Ангелину или знаете, куда она могла направиться, позвоните на горячую линию 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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