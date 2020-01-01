Радий Хабиров пообещал помочь промышленникам

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:20:47+03:00

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С нового года в Башкирии наряду с "Часом здравоохранения", "Инвестчасом" и другими подобными тематическими совещаниями появится час, посвященный проблемам промышленности. Об этом было объявлено вчера, 30 декабря, на оперативке в Правительстве республики.

На данный момент "промышленность нас радует", заявил глава Башкирии Радий Хабиров после доклада отраслевого министра Александра Шельдяева. Так, за январь-ноябрь 2019 года индекс промышленного производства в Башкирии составил 104,2 процента, что на 1,8 пункта выше среднероссийского.

– В этом заслуга основных локомотивов нашей экономики, ведущих предприятий республики, - прокомментировал цифры Хабиров.

Он поручил Минпромэнерго республики начать системную работу с предприятиями, которые нуждаются в поддержке властей, и проводить «Промышленные часы», чтобы выявлять и решать проблемы отрасли.

ИСТОЧНИК KP.RU