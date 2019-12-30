В Башкирии женщина зарубила пожилого любовника топором

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-30T17:54:36+03:00

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Жительница башкирского города Янаула зарубила пожилого любовника топором. В отношении 39-летней женщины возбудили уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СК республики, все случилось днем 27 декабря. В одном из частных домов между сожителями произошла ссора, в ходе которой 65-летний мужчина стал угрожать женщина расправой. После этого конфликт, как показалось, был исчерпан, и пара отправилась спать.

– Вскоре, заметив, что мужчина уснул, обвиняемая встала, взяла топор и нанесла им несколько ударов по голове своему сожителю, от полученных ранений последний скончался на месте, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Расправившись с сожителем, женщина бросила топор в печь и разожгла его, а сама отправилась к соседям и сообщила, что обнаружила тело сожителя. Таким же образом провести правоохранителей ей не удалось – причастность обвиняемой была уставлена и «под тяжестью собранных доказательств женщина созналась в содеянном» и написала явку с повинной. Сейчас задержанная находится под стражей. Сотрудники СК проводят следственные действия.

Тем временем собственный источник «КП-Уфа» сообщил, что ранее обвиняемая уже представала перед судом по двум уголовным статьям: «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU