В Башкирии проверяют магазины, торгующие снюсом

СЕГОДНЯ 17:08 2019-12-30T17:08:22+03:00

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Прокуратура и Роспотребнадзор Башкирии проверяют точки продажи бестабачных никотиновых смесей, или снюсов.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, эта продукция причислена не к табачной, а к пищевой, поэтому перед появлением на прилавках она должна проходить соответствующую процедуру оценки безопасности.

Реализация небезопасной продукции является административным правонарушением и наказывается штрафом до 600 тысяч рублей при первом нарушении и до миллиона при повторных.

Напомним, после ряда случаев, когда употребившие снюс дети оказывались в больнице, прокуратура Башкирии предложила законодательно запретить продажу подобных смесей несовершеннолетним. Проект закона находится на рассмотрении. Тем временем многие магазины уже убрали опасные конфеты с прилавков после соответствующего требования главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU