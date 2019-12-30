В Уфе салют в новогоднюю ночь пройдет на двух площадках
Новогодний салют порадует уфимцев сразу на двух площадках.
Как сообщает пресс-службе уфимской администрации, первый фейерверк по традиции пройдет на площади имени Ленина. Салют запустят в 2:00, сразу после эстрадно-развлекательной программы, которая начнется в 22:00.
Помимо этого, красочным зрелищем можно будет насладиться в Черниковке, на площади перед Дворцом культуры «Моторотостроителей». Здесь салют начнет греметь так же в 2:00. В мэрии Уфы отметили, что решение провести фейерверк в северной части города было принято по поручению главы администрации Ульфата Мустафина.
ИСТОЧНИК KP.RU