В Уфе салют в новогоднюю ночь пройдет на двух площадках

СЕГОДНЯ 16:22 2019-12-30T16:22:18+03:00

Один фейерверк прогремит в центре, второй – в Черниковке

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Новогодний салют порадует уфимцев сразу на двух площадках.

Как сообщает пресс-службе уфимской администрации, первый фейерверк по традиции пройдет на площади имени Ленина. Салют запустят в 2:00, сразу после эстрадно-развлекательной программы, которая начнется в 22:00.

Помимо этого, красочным зрелищем можно будет насладиться в Черниковке, на площади перед Дворцом культуры «Моторотостроителей». Здесь салют начнет греметь так же в 2:00. В мэрии Уфы отметили, что решение провести фейерверк в северной части города было принято по поручению главы администрации Ульфата Мустафина.

ИСТОЧНИК KP.RU