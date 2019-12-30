Башкирия не осилила программу по вводу жилья

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-30T14:45:36+03:00

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Башкирия не смогла выполнить целевые показатели по росту ввода жилья. Об этом на оперативном совещании в правительстве республики сообщил глава госкомтстроя Марат Ахмадуллин.

Плановый показатель на 2020 год составлял 2,73 млн кв.м., при этом фактически за период с января по ноябрь было введено только 1,94 млн кв.м. жилья, что на 4% больше, чем за тот же период 2018 года. Тем не менее итоговый показатель, по оценкам специалистов ведомства, составит 2,35 млн кв.м. – это 86% плана.

Ахмадуллин пояснил, что причиной провала программы стал общий спад жилищного строительства в последние два года, а также снижение доходов населения и сокращение расходов на финансирование строительства коммунальной инфраструктуры.

Помимо жилья, в 2019 году был построен 61 объект социально-культурного назначения, из них школы на 6,5 тысячи места и детские сады на 4 тысячи мест.

ИСТОЧНИК KP.RU