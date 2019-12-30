Власти Уфы рассказали, какие маршруты общественного транспорта будут работать в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 18:39 2019-12-30T18:39:23+03:00

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В уфимской администрации рассказали, как и какие маршруты общественного транспорта будут работать в новогоднюю ночь. Так, до трех часов ночи 1 января предусмотрена работа по крайней мере 15-ти муниципальных маршрутов, которые обеспечат доставку жителей во все районы. Среди них №№ 30л, 31, 216, 221, 225, 248, 249, 252, 257к, 262к, 266, 269, 272, 277, 285.

На «Горсовете» соберутся машины с восьми маршрутов: №№ 25, 211, 218, 221, 225, 269, 277, 285. Они будут развозить жителей и гостей города после праздничного салюта.

Кроме того, власти города пустят так называемый «новогодний маршрут» №290. Он начнет курсировать по городу с 22:00 31 декабря и закончит – в 3:00 1 января. Интервал движения составит всего 20 минут. Маршрут у «новогоднего» автобуса следующий: Уфимский ДОК – ДК УМПО – Дворец им. С. Орджоникидзе – Стадион «Нефтяник» - Горсовет – Улица им. города Галле – ТК «Центральный» - Гостиный двор – ТСК «Пушкинский» (прямое направление) и ТСК «Пушкинский» - Гостиный двор – ТК «Центральный» - Улица им. города Галле – Горсовет – улица Космонавтов - Дворец им. С. Орджоникидзе – ДК УМПО – Уфимский ДОК (обратное направление).

В новогоднюю ночь проезд на электротранспорте будет бесплатным. Движение всех троллейбусов в сторону Депо №1 и №2 начнется с проспекта Октября. На «Госцирке» горожан будут ожидать трамваи. Они проследуют по схеме от улицы Зорге до Депо им. С. И. Зорина.

В пресс-службе мэрии Уфы добавили, что с 1 по 8 января общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

ИСТОЧНИК KP.RU