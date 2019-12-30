2019-12-30T13:55:20+03:00
Происшествия

В Уфе кот провалился в двадцатиметровую шахту

Несчастное животное смогли вытащить только с помощью альпинистского снаряжения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
Изменить размер текста:

В Уфе домашний кот провалился в 20-метровую шахту между домами. Вызволять его из бездны пришлось спасателям. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе.

Инцидент произошел вчера вечером, 29 декабря. В диспетчерскую службу обо всем сообщила хозяйка питомца, она не смогла вытащить его самостоятельно.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда по прибытии на место достали альпинистское снаряжение и спустились в шахту. Там они обнаружили перепуганное животное и отправили его наверх в корзине. Через несколько секунд домашний любимец уже оказался в руках хозяйки.

Позже выяснилось, что кот выбежал из квартиры, когда его хозяева – женщина с супругом – выходили из дома. Он прошмыгнул на чердак через решетчатую дверь. Мужчина отправился его догонять, но в какой-то момент питомец попросту исчез. Впоследствии животное нашлось в узкой шахте глубиной 15-20 метров.

В Уфе кота спасли из 20-метровой шахты // 30.12.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умершего от рака уфимца похоронят на родине
Башкирия не осилила программу по вводу жилья
В Уфе кот провалился в двадцатиметровую шахту
Уроженец Узбекистана без регистрации обесчестил девочку из Уфы
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на последний день 2019 года
Радий Хабиров назвал лучшие районы и города Башкирии
Охотник из Башкирии застрелил знакомого, приняв его за кабана
Что посмотреть в каникулы?
Официально: в Башкирии вступил в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в новогодние праздники
Подросток из Башкирии угодил в больницу после запуска пиротехники
Радий Хабиров извинился за резкую критику чиновников
В Уфе на время новогодних празднеств перекроют въезды на площадь Ленина
Жителей уфимской хрущевки напугал обмороженный труп, лежавший у подъезда
Радий Хабиров озвучил очередные кадровые перестановки в Башкирии
Уфимцев возмутило поведение водителя автобуса
У пятилетней смертельно больной девочки из Башкирии исполнилась мечта
Стали известны подробности ДТП в Уфе, где погиб мужчина
Стало известно, в каком районе Башкирии самая высокая рождаемость
Тело умершего от рака уфимца привезут из Израиля за 400 тысяч рублей
Уфимский ведущий Денис Ганиев установил новый мировой рекорд
В Уфе столкнулись ВАЗ и «Subaru», один водитель погиб
Пропавший перед Новым годом мальчик из Уфы нашелся
С жителем Башкирии жестоко расправился душевнобольной сын
В уфимском дворе дотла сгорела легковушка
Пенсионер из Башкирии пришел в полицию с 9 тысячами патронов
Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в конце 2019 года
В Башкирии разыскивают мальчика, пропавшего перед Новым годом
Парень из Башкирии, однажды победивший рак, умер в Израиле
В Башкирии таксист на «Ларгусе» влетел в грузовик, есть пострадавшие