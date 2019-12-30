В Уфе кот провалился в двадцатиметровую шахту

СЕГОДНЯ 13:53 2019-12-30T13:55:20+03:00

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В Уфе домашний кот провалился в 20-метровую шахту между домами. Вызволять его из бездны пришлось спасателям. Об этом рассказали в Управлении гражданской защиты по Уфе.

Инцидент произошел вчера вечером, 29 декабря. В диспетчерскую службу обо всем сообщила хозяйка питомца, она не смогла вытащить его самостоятельно.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда по прибытии на место достали альпинистское снаряжение и спустились в шахту. Там они обнаружили перепуганное животное и отправили его наверх в корзине. Через несколько секунд домашний любимец уже оказался в руках хозяйки.

Позже выяснилось, что кот выбежал из квартиры, когда его хозяева – женщина с супругом – выходили из дома. Он прошмыгнул на чердак через решетчатую дверь. Мужчина отправился его догонять, но в какой-то момент питомец попросту исчез. Впоследствии животное нашлось в узкой шахте глубиной 15-20 метров.

В Уфе кота спасли из 20-метровой шахты // 30.12.

ИСТОЧНИК KP.RU