Уроженец Узбекистана без регистрации обесчестил девочку из Уфы

СЕГОДНЯ 12:57 2019-12-30T12:57:37+03:00

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В Уфе взяли под стражу подозреваемого в растлении 15-летней школьницы. Им оказался 25-летний уроженец Узбекистана. В столице Башкирии он находился без регистрации. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник пояснил, что само преступления произошло еще в самом начале осени, пятого сентября, в микрорайоне Сипайлово. Жертвой иностранца стала девочка, которая учится в девятом классе одной из черниковских школ.

Известно, что задержанный, которого на днях доставили в следственный отдел по Октябрьскому району, проживал под Уфой, в селе Нурлино. Официально, разумеется, нигде не работал. На допросе со следователем он дал признательные показания. После этого в отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU