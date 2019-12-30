МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение на последний день 2019 года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-12-30T12:20:03+03:00

Погода может внести свои коррективы в предновогоднюю суету

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В ближайшие сутки в республику придет сильный ветер и снег. МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение.

В последний день 2019 года, 31 декабря, местами по республике ожидается ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Прогнозируется сильный снег, метель. На дорогах возникнут снежные заносы, накаты и гололедица. Усугубит положение автомобилистов ухудшение видимости в осадках. Обзор ограничится до 500 метров и менее.

С 20:00 30 декабря до 20:00 31 декабря в Башкирии будет преимущественно облачная погода, ночью с прояснениями. Ветер заметно усилится в ночное и утреннее время. Температура воздуха ночью составит -12, -17° (при прояснениях подморозит до -25°). Днем станет чуть теплее, -3,-8°.

ИСТОЧНИК KP.RU