Радий Хабиров назвал лучшие районы и города Башкирии

СЕГОДНЯ 11:48 2019-12-30T11:48:35+03:00

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На оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров подвел итоги 2019 года и назвал лучшие районы и города республики по социально-экономическим показателям. Они получат 5-миллионные гранты главы республики.

Рейтинг разбили по нескольким категориям, а территории региона – по трем группам: районы с административным центром – городом и сельские районы.

В номинации «Лучшая коммуникация с жителями» победил город Стерлитамак, Благовещенский и Иглинский районы. В Уфе лучшим стал Октябрьский район. В «Диалоге с предпринимателем» лауреатами признаны Агидель, Баймакский и Архангельский районы.

Далее следует номинация «Чистый муниципалитет» (победители: город Октябрьский, Туймазинский и Илишевский районы), «Здоровый муниципалитет» (Салават, Стерлитамакский и Бурзянский районы), «Комфортное село» (Учалинский и Балтачевский районы).

Кроме того, были оглашены результаты эффективности органов местного самоуправления по итогам 2018 года. За достижение наилучших показателей гранты получили Кумертау; Белебеевский и Янаульский районы; среди сельских районов – Уфимский, Бураевский, Мишкинский, Нуримановский, Мечетлинский и Гафурийский районы. Общий призовой фонд этих грантов составил 75 млн рублей. Деньги, которые впоследствии будут направлены на решение местных вопросов, распределят между территориями в зависимости от их рейтинга.

ИСТОЧНИК KP.RU