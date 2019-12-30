Охотник из Башкирии застрелил знакомого, приняв его за кабана
В Кугарчинском районе Башкирии охотник застрелил знакомого, приняв его за кабана. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.
Инцидент произошел накануне днем, 29 декабря, во время охоты двоих мужчин на кабана. Как сообщает правоохранительное ведомство, 37-летний охотник выстрелил в предполагаемую мишень, но, как оказалось, попал в своего 62-летнего знакомого. Тот от полученного ранения скончался, не приходя в сознание.
Сейчас сотрудники Зианчуринского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку. Следователи уже провели осмотр места происшествия и в настоящий момент опрашивают очевидцев.
– Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU