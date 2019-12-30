2019-12-30T11:06:49+03:00
Происшествия

Охотник из Башкирии застрелил знакомого, приняв его за кабана

СК начал доследственную проверку
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина случайно убил приятеля во время охотыМужчина случайно убил приятеля во время охотыФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Кугарчинском районе Башкирии охотник застрелил знакомого, приняв его за кабана. Об этом сообщает пресс-служба СК республики.

Инцидент произошел накануне днем, 29 декабря, во время охоты двоих мужчин на кабана. Как сообщает правоохранительное ведомство, 37-летний охотник выстрелил в предполагаемую мишень, но, как оказалось, попал в своего 62-летнего знакомого. Тот от полученного ранения скончался, не приходя в сознание.

Сейчас сотрудники Зианчуринского межрайонного следственного отдела проводят доследственную проверку. Следователи уже провели осмотр места происшествия и в настоящий момент опрашивают очевидцев.

– Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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