2019-12-30T07:29:43+03:00
Общество

У пятилетней смертельно больной девочки из Башкирии исполнилась мечта

Ксения Кислухина приняла участие во всероссийском проекте «Мечтай со мной».
Эльвина АПАРИНА
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Девочке подарили спортивно-гимнастический уголок, о котором она мечтала.Девочке подарили спортивно-гимнастический уголок, о котором она мечтала.
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Чудеса случаются – у пятилетней девочки больной лимфобластным лейкозом из Благовещенка исполнилась мечта под Новый год. Ребенок принял участие во всероссийском проекте «Мечтай со мной» (проект, который исполняет желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями – Прим.ред.).

Ксения попросила Деда Мороза исполнить ее мечту, и 27 декабря малышку дома ждал сюрприз. От имени Главы республики девочку поздравил глава администрации Благовещенского района Олег Голов. Чиновник подарил ей спортивно-гимнастический уголок, о котором она мечтала.

Данный проект – всероссийский. Его цель создать условия для повышения социальной мобильности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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