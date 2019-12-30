У пятилетней смертельно больной девочки из Башкирии исполнилась мечта
Чудеса случаются – у пятилетней девочки больной лимфобластным лейкозом из Благовещенка исполнилась мечта под Новый год. Ребенок принял участие во всероссийском проекте «Мечтай со мной» (проект, который исполняет желания детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с опасными для жизни заболеваниями – Прим.ред.).
Ксения попросила Деда Мороза исполнить ее мечту, и 27 декабря малышку дома ждал сюрприз. От имени Главы республики девочку поздравил глава администрации Благовещенского района Олег Голов. Чиновник подарил ей спортивно-гимнастический уголок, о котором она мечтала.
Данный проект – всероссийский. Его цель создать условия для повышения социальной мобильности.
ИСТОЧНИК KP.RU