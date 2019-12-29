Пропавший перед Новым годом мальчик из Уфы нашелся

СЕГОДНЯ 18:50 2019-12-29T18:50:32+03:00

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Пропавшего в Уфе перед Новым годом 15-летнего школьника нашли живым и здоровым.

Напомним, что информация о поисках 15-летнего уфимца появилась утром в воскресенье, 29 декабря. Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» рассказали, что ребенок буквально испарился – вышел из дома, но обратно так и не вернулся. Информацию о пропавшем тут же начали распространять в СМИ и соцсетях.

К счастью, ближе к вечеру воскресенья стало известно, что ребенок нашелся живым и здоровым. Остальных подробностей волонтеры, занимавшиеся поисками мальчика, не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU