В уфимском дворе дотла сгорела легковушка

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-29T16:01:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе на улице Лесунова дотла сгорела припаркованная у дома легковушка.

Фотографии пожара появились в соцсетях утром 29 декабря. По словам очевидцев, огнем охватило машину, которую припарковали прямо у подъезда жилого дома по улице Лесунова, 10/1. Остается неизвестным, из-за чего загорелся автомобиль.

На место прибыли сотрудники МЧС, но, по данным ГТРК «Башкортостан», пожарные не смогли прорваться к горящему автомобилю из-за препятствий в виде других припаркованных машин. Тяжелая техника банально не смогла проехать по узкой улочке. Тогда сотрудникам МЧС пришлось тянуть пожарный рукав на большое расстояние.

ИСТОЧНИК KP.RU