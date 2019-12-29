Пенсионер из Башкирии пришел в полицию с 9 тысячами патронов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-29T15:20:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионер из Башкирии добровольно отдал полицейским целый склад мелкокалиберных патронов.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», необычный случай произошел в Буздякском районе республики. Накануне в полицию обратился 55-летний гражданин, который рассказал, что у него имеется порядка 9 тысяч патронов от винтовки калибра 5,6 мм. Мужчина объяснил, что такое богатство он обнаружил возле мусорного бака. Боезапас, как порядочный человек, пенсионер решил добровольно сдать полицейским.

Вполне возможно, что за добровольную сдачу такого огромного арсенала мужчина может получить неплохое денежное вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU