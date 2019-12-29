2019-12-29T09:55:48+03:00
Общество

В Башкирии подорожали квартиры на «вторичке»

Эксперты «Домофонда» сделали неутешительные выводы
Рустем АХУНОВ
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За 2019 год в Башкирии выросли цены на жилье на вторичном рынке.

Популярный сервис по продаже, покупке и аренде недвижимости «Домофонд» проводил свое исследование рынка за 2019 год. Так, судя по данным за 11 полных месяцев, цена за «квадрат» жилья на вторичном рынке выросла на 1,5%. За отчетный период стоимость квадратного метра возросла примерно на 750 рублей.

По состоянию на ноябрь 2019 года, средняя цена на «квадрат» жилья на вторичном рынке в Уфе составляет порядка 51,8 тысяч рублей. Если говорить о всей стране в целом, то дороже всего, разумеется, жилье в Москве. Здесь «квадрат» квартиры на вторичном рынке стоит около 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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