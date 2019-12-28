В Башкирии перед Новым годом резко похолодает

СЕГОДНЯ 19:55 2019-12-28T19:55:10+03:00

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В предстоящий понедельник, 30 декабря, в Башкирии резко похолодает. Днем температура воздуха опустится до -15 градусов Цельсия. В этот день выпадет и снег. Ночью столбики термометров покажут -18.

Последний день уходящего 2019 года будет немного теплее – воздух прогреется до -6 градусов Цельсия днем и до -13 ночью. Таким образом новогодняя ночь обещает быть относительно теплой. Неприятным сюрпризом для жителей Башкирии станет сильный ветер, который в новогоднюю ночь будет достигать 13 - 15 метров в секунду. Весь последний день 2019 года в республике будет идти снег.

ИСТОЧНИК KP.RU