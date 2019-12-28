2019-12-28T16:45:46+03:00
Общество

Главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил о решении вопроса со строительством дельфинария

Он также заявил, что не видит смысла обсуждать этот проект с общественниками
Павел КРАЙНОВ
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Несмотря на протесты в Уфе появится дельфинарийНесмотря на протесты в Уфе появится дельфинарийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Накануне в беседе с ТАСС главный архитектор Уфы Олег Байдин заявил, что проект дельфинария в башкирской столице все-таки будет реализован. По всей видимости, мнение общественников и защитников животных учтено не будет – новых слушаний по строительству дельфинария в парке Кашкадан в микрорайоне Сипайлово не будет.

Напомним, в конце ноября в Уфе состоялись слушания по проекту строительства дельфинария. Несмотря на резко отрицательную реакцию многих общественных деятелей, городские власти решили, что проект нужен городу. 27 ноября мэр Уфы Ульфат Мустафин встретился с противниками строительства и выслушал их. А сегодня стало известно, что Олег Байдин посчитал этот разговор не конструктивным.

- Был нормальный посыл: «Давайте поговорим». А в ответ получили нулевой конструктивный разговор. Вывод такой, что смысла особого нет, видимо, разговаривать с людьми. Проект будет дальше реализовываться, - подчеркнул главный архитектор Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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