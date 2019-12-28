В Башкирии осудили 19-летнего хакера за торговлю вредоносными программами
Накануне в Дюртюлях суд вынес приговор 19-летнему хакеру. Молодой человек обвинялся в создании, использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ФСБ.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что хакер продавал программу, которая воровала информацию и передавала ее без ведома владельцев. С ее помощью можно было похитить персональные данные. Дома у молодого человека нашли и изъяли компьютер с такой программой. Это и послужило дорказательством вины юного преступника.
Суд признал хакера виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU