В Башкирии осудили 19-летнего хакера за торговлю вредоносными программами

СЕГОДНЯ 14:31 2019-12-28T14:31:34+03:00

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Накануне в Дюртюлях суд вынес приговор 19-летнему хакеру. Молодой человек обвинялся в создании, использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что хакер продавал программу, которая воровала информацию и передавала ее без ведома владельцев. С ее помощью можно было похитить персональные данные. Дома у молодого человека нашли и изъяли компьютер с такой программой. Это и послужило дорказательством вины юного преступника.

Суд признал хакера виновным и приговорил к 2 годам ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU