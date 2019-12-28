Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители
Накануне специалисты Башстата опубликовали отчет по миграции населения за девять месяцев 2019 года. Всего за это время из Башкирии уехали 100 тысяч человек.
С января по сентябрь 2019 года Уфу покинули 23986 жителей. Из Стерлитамака уехали 5243 человека, из Туймазов 4973, из Уфимского района – 3101, из Нефтекамска 2928, из Салавата – 2858, 2608 из Учалинского района и 2500 из Белебеевского.
Согласно статистическим данным, в Уфу за это же время перебрались на постоянное место жительства 23550 человек. В Нефтекамск переехали 4067 человек, в Стерлитамак 3031, в Уфимский район 6079 и в Туймазы и Туймазинский район – 4066. Реже остальных переезжали люди в Зилаирский район – с января по сентябрь туда прибыли 325 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU