Стало известно, из каких районов Башкирии чаще всего уезжают жители

СЕГОДНЯ 12:26 2019-12-28T12:26:40+03:00

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Накануне специалисты Башстата опубликовали отчет по миграции населения за девять месяцев 2019 года. Всего за это время из Башкирии уехали 100 тысяч человек.

С января по сентябрь 2019 года Уфу покинули 23986 жителей. Из Стерлитамака уехали 5243 человека, из Туймазов 4973, из Уфимского района – 3101, из Нефтекамска 2928, из Салавата – 2858, 2608 из Учалинского района и 2500 из Белебеевского.

Согласно статистическим данным, в Уфу за это же время перебрались на постоянное место жительства 23550 человек. В Нефтекамск переехали 4067 человек, в Стерлитамак 3031, в Уфимский район 6079 и в Туймазы и Туймазинский район – 4066. Реже остальных переезжали люди в Зилаирский район – с января по сентябрь туда прибыли 325 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU