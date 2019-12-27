После массового ДТП с участием двух бензовозов на трассе в Башкирии произошел розлив топлива

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-27T14:07:33+03:00

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Сегодня, 27 декабря, на трассе Уфа-Оренбург в Куюргазинском районе произошло массовое ДТП с участием двух бензовозов. В результате аварии на автодороге произошел розлив топлива. Об этом сообщают МЧС и ГИБДД Башкирии.

Дорожный инцидент с пятью автомобилями произошел на 262 километре федеральной трассы. По одной из версий, водитель бензовоза MAN столкнулся с попутной Chery Tiggo, вазовской «пятнашкой» и бензовозом Scania. От удара отечественная легковушка столкнулась с попутной Lada Granta. Несмотря на масштаб аварии, пострадавших в ней нет.

После ДТП произошел розлив топлива из бака одного из бензовозов. Спасатели создали пенную подушку и устранили угрозу возгорания. Сотрудникам МЧС и ГИБДД пришлось временно ограничить движение транспорта на месте происшествия. Они организовали объезд перекрытого участка протяженностью 160 километров через поле.

Весь легковой транспорт, в том числе микроавтобусы, автобусы средней вместимости проезжают по объездной автодороге по полю, проблемных вопросов нет, – сообщили в МЧС. Жалобы и просьбы от водителей и пассажиров не поступают.

ИСТОЧНИК KP.RU