В Уфе 83-летней бабушке выдали пенсию купюрами банка приколов
Пожилую женщину обманули на 40 тысяч рублей
Бабушка обнаружила подделку спустя две неделиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Пожилой уфимке выдали пенсию купюрами банка приколов. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
Накануне, 26 декабря, бабушка пришла в полицию с заявлением. Сотрудникам она пояснила, что при пересчете личных сбережений обнаружила восемь поддельных купюр общим номиналом в 40 тысяч рублей. Эти деньги, по словам потерпевшей, 12 декабря ей принесла незнакомая сотрудника почты.
С места происшествия полицейские изъяли липовые купюры и акт выполненных работ. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU