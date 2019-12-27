В Уфе 83-летней бабушке выдали пенсию купюрами банка приколов

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-27T11:33:33+03:00

Пожилую женщину обманули на 40 тысяч рублей

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Пожилой уфимке выдали пенсию купюрами банка приколов. Об этом «КП-Уфа» рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Накануне, 26 декабря, бабушка пришла в полицию с заявлением. Сотрудникам она пояснила, что при пересчете личных сбережений обнаружила восемь поддельных купюр общим номиналом в 40 тысяч рублей. Эти деньги, по словам потерпевшей, 12 декабря ей принесла незнакомая сотрудника почты.

С места происшествия полицейские изъяли липовые купюры и акт выполненных работ. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU