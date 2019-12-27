2019-12-27T08:57:33+03:00
Происшествия

Четырехмесячный младенец из Башкирии погиб жуткой смертью

Малыш захлебнулся рвотными массами
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В самый необходимый момент поблизости не оказалось родителейВ самый необходимый момент поблизости не оказалось родителейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В квартире одной из пятиэтажек башкирского города Салавата скончалась четырехмесячная девочка. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

По предварительным данным, утром 24 декабря мертвого ребенка обнаружили родители. Собеседник пояснил, что на малыше не было видимых телесных повреждений. Как выяснилось, он захлебнулся ротными массами – они забили дыхательные пути. В самый необходимый момент рядом не оказалось взрослых.

На месте происшествия работали сотрудники МВД, СК и следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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