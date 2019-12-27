В Уфе грузовик задавил насмерть бабушку

СЕГОДНЯ 07:41 2019-12-27T07:41:11+03:00

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Смертельное ДТП случилось утром 26 декабря в Уфе. 55-летний уфимец на "Камазе" ехал по улице Степана Халтурина. Когда грузовик повернул направо, на улицу Зорге, он сбил пожилую женщину. В Госавтоинспекции Башкирии рассказали, что 79-летняя бабушка, предположительно, переходила дорогу в неустановленном месте.

С тяжелыми травмами пенсионерку увезли в больницу. К сожалению, несмотря на усилия врачей, она скончалась в медучреждении.

Всего за минувший четверт на дорогах республики зафиксировали 11 аварий, в которых два человека погибли и 12 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU