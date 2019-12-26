В Башкирии резко потеплеет, а дороги застелет дымка: прогноз погоды на завтра, 27 декабря
Синоптики Башгидтромета поделились прогнозом погоды на завтра, 27 декабря. В республике заметно потеплеет, а на отдельных участках дорог возникнет туман.
На территории Башкирии обойдется без существенных осадков – только днем по югу выпадет небольшой снег. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, без порывов. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов (при прояснениях подморозит до -16,-21°). А вот днем столбик термометра резко поднимется: -2,-7°.
Грядущей ночью и утром на отдельных участках дорог возникнет дымка, которая ограничит видимость до 1-2 километром.
ИСТОЧНИК KP.RU