В Башкирии резко потеплеет, а дороги застелет дымка: прогноз погоды на завтра, 27 декабря

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-26T15:45:02+03:00

Дымка ограничит видимость на дорогах до 1-2 километров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Синоптики Башгидтромета поделились прогнозом погоды на завтра, 27 декабря. В республике заметно потеплеет, а на отдельных участках дорог возникнет туман.

На территории Башкирии обойдется без существенных осадков – только днем по югу выпадет небольшой снег. Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, без порывов. Температура воздуха ночью составит -8,-13 градусов (при прояснениях подморозит до -16,-21°). А вот днем столбик термометра резко поднимется: -2,-7°.

Грядущей ночью и утром на отдельных участках дорог возникнет дымка, которая ограничит видимость до 1-2 километром.

ИСТОЧНИК KP.RU