В следующем году могут появиться прямые авиарейсы из Уфы в Италию
В 2020 году из Уфы могут появиться авиарейсы по новым международным направлениям, в том числе и в Италию. Об этом рассказал глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов.
– Мы оцениваем пассажиропотоки в другие страны. Это Италия, Казахстан и страны Азии. Я уверен, при определенном стечении обстоятельств, при наличии устойчивого пассажиропотока в следующем году мы готовы будем открывать дополнительные международные рейсы из Уфы», – цитирует Мухаметьянова «РБК-Уфа».
В ведомстве также оценили авиасообщение с Австрией (Вена) – первый рейс туда был осуществлен 3 июня. По словам Мухаметьянова, это направление пользуется спросом жителей Башкирии и соседних регионов. Для полетов в страны Евросоюза аэропорт Уфы используют туристы из Татарстана, Перми и Удмуртии.
ИСТОЧНИК KP.RU