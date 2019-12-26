В следующем году могут появиться прямые авиарейсы из Уфы в Италию

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-26T16:32:31+03:00

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В 2020 году из Уфы могут появиться авиарейсы по новым международным направлениям, в том числе и в Италию. Об этом рассказал глава госкомтранса Тимур Мухаметьянов.

– Мы оцениваем пассажиропотоки в другие страны. Это Италия, Казахстан и страны Азии. Я уверен, при определенном стечении обстоятельств, при наличии устойчивого пассажиропотока в следующем году мы готовы будем открывать дополнительные международные рейсы из Уфы», – цитирует Мухаметьянова «РБК-Уфа».

В ведомстве также оценили авиасообщение с Австрией (Вена) – первый рейс туда был осуществлен 3 июня. По словам Мухаметьянова, это направление пользуется спросом жителей Башкирии и соседних регионов. Для полетов в страны Евросоюза аэропорт Уфы используют туристы из Татарстана, Перми и Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU