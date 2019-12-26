Уфимский врач рассказал, чем опасна ветрянка и можно ли ей заразиться повторно

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-26T07:18:34+03:00

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Уфимский врач-педиатр Наталья Сынбулатова рассказала о том, чем опасна ветрянка, если переболеть ей во взрослом возрасте, почему эта болезнь категорически не должна коснуться новорожденных и беременных женщин, и сколько вообще людей в Башкирии за год переболевают ветрянкой.

Как сообщил специалист в беседе с UfacityNews.ru, особенно опасна ветряная оспа для детей до года, так как есть риск развития менингита, пневмонии, инфекционно-токсического шока и даже кровотечений. У беременных женщин болезнь может вызвать осложнения и уродства у ребенка, поэтому, если вы не болели ветрянкой в детстве и собираетесь заводить детей, позаботьтесь о вакцинации.

Также, как рассказала медик, в последние годы увеличился риск заразиться ветряной оспой повторно: во-первых, вирус широко распространился, во-вторых, у населения понижен иммунитет, а значит, к возбудителю плохо вырабатываются антитела.

А вот дети в возрасте от 1 до 7 лет ветрянку переносят легко и практически без последствий, чего не скажешь о взрослых. Существует и прививка от этой болезни, но она противопоказана пациентам с тяжелыми хроническими заболеваниями и лейкозом.

По данным Россздравнадзора, за год в Башкирии ветряной оспой переболели 11 195 человек, из которых 10 239 человек – это дети до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU