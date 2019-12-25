2019-12-25T20:09:43+03:00
Общество

В Уфе установили новые дорожные знаки с запретом на стоянку

Они появились на нескольких участках улицы Кирова
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В Уфе установили новые дорожные знаки. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Речь идет о знаках «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Их разместили на участках от 47 по 65 дома по улице Кирова и от дома №44 по той же улице до дома №99 по Ветошникова.

– Данная мера необходима для своевременной и качественной уборки снега с улиц, так как припаркованные автомобили вдоль обочин затрудняют работу спецтехники, что серьезно влияет на скорость и качество расчистки дороги, – пояснили в Госавтоинспекции.

В правоохранительном ведомстве добавили, что новые дорожные знаки устанавливают запрет только на стоянки и не относятся к остановке транспортных средств. Их особенностью является время перестановки: с 19:00 до 21:00 автомобили могут стоять на обеих сторонах проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU

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