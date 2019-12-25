«Мы до сих пор не знаем, что случилось» - близкие о загадочной гибели знаменитой пианистки из Уфы

СЕГОДНЯ 12:54 2019-12-25T13:00:04+03:00

Уроженка Уфы 27-летняя Элина Валиева погибла 22 декабря в Венгрии, куда девушка полетела с возлюбленным на каникулы.

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Родственники и друзья Элины Валиевой, пианистки из Уфы, погибшей в съемной квартире в Будапеште, до сих пор не знают, что с ней случилось. Пока существует только одна версия – Элина отравилась газом, точную причину скажет вскрытие. Как ранее сообщала «Комсомолка», 27-летняя пианистка умерла в душевой кабине. Ее обнаружил молодой человек, с которым она полетела отдыхать.

- Мы до сих пор не знаем, что случилось. Мне вообще кажется, что газ и ванная никак не вяжутся. Парень Элины говорит, что как обнаружил ее мертвой, вызвал скорую, - сказал «Комсомолке» Ришат Валиев, брат девушки.

Нам удалось пообщаться также и с матерью. Женщина подавлена, она рассказала, что у семьи проблемы с финансами – не хватает денег, чтобы транспортировать тело дочери на родину. Помочь собрать средства помогают неравнодушные люди и друзья Элины.

Вы тоже можете помочь: 2202 2007 9098 0070 – номер карты матери Элины (Рифа Саифгалиевна В.).

Напомним, что уроженка Уфы 27-летняя Элина Валиева погибла 22 декабря в Венгрии, куда девушка полетела с возлюбленным на каникулы.

Пока до сих пор неизвестно, когда тело Элины привезут в Уфу.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU