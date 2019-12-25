Неизвестные рассылают фальшивые письма от имени одного из министров Башкирии

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-25T10:07:50+03:00

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Вице-премьер и глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова сообщила на своей странице в Facebook, что от ее имени рассылаются мошеннические письма. К своему посту она прикрепила фотографии липового документа. В нем аферисты, прикрываясь именем и подписью чиновницы, просят у сельхозпредприятия «Базы» финансовую поддержку для государственной инициативы.

«Учитывая сложившуюся непростую экономическую ситуацию в нашей республике, – начинается письмо, – обращаюсь к Вам с просьбой о благотворительной поддержке основных общественно значимых мероприятий Республики Башкортостан».

Согласно документу, помощь республике требуется в реализации целевой программы «Оказание поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Для реализации этого проекта, по словам мошенников, был объявлен конкурсный отбор, который выиграла некая «Консалтинг Групп» из города Химки. Ее задачей якобы стало качественное обустройство жилья для социально слабых групп населения. В связи с этим у гендиректора «Базы» Вадима Соколова было запрошено 60 тысяч рублей – на смесители, раковину, подоконник, подвес, вентиляция, водонагреватель и учетно-распределительный щит. В качестве получателя денег указана та же «Консалтинг Групп».

фото: Facebook.com

– Внимание, это фальшивка! Я таких писем не подписывала и не рассылала. Будьте бдительны, пожалуйста, товарищи! – прокомментировала липовое письмо Ленара Иванова.

К слову, в самом документе при тщательном изучении можно заметить несколько существенных ошибок. Во-первых, в так называемой шапке документа указана администрация Уфы, в то время как Иванова работает в аппарате правительстве. Во-вторых, в должности чиновницы написана приставка и.о.

В комментариях к публикации министру посоветовали в срочном порядке обращаться с заявлением в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU