2019-12-24T20:50:25+03:00
Общество

Прокуратура Башкирии требует пересмотреть оправдательный приговор Александру Филиппову

Надзорное ведомство направило в Верховный суд апелляционное представление
Эльвина АПАРИНА
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Гособвинение просило приговорить Филиппова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но неожиданно для всех его оправдали полностью.Гособвинение просило приговорить Филиппова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но неожиданно для всех его оправдали полностью.
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В Уфе прокуратура требует пересмотреть оправдательный приговор бывшему вице-мэру города Александра Филлипову. Надзорное ведомство уже направило в Верховный суд апелляционное представление на приговор, который вынес Октябрьский районный суд, сообщает «Коммерсант».

Прокурор просит отменить приговор и отдать дело на дальнейшее рассмотрение.

Напомним, что экс-чиновник был оправдан райсудом 9 декабря. Ранее он обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Гособвинение просило приговорить Филиппова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но неожиданно для всех его оправдали полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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