Прокуратура Башкирии требует пересмотреть оправдательный приговор Александру Филиппову
В Уфе прокуратура требует пересмотреть оправдательный приговор бывшему вице-мэру города Александра Филлипову. Надзорное ведомство уже направило в Верховный суд апелляционное представление на приговор, который вынес Октябрьский районный суд, сообщает «Коммерсант».
Прокурор просит отменить приговор и отдать дело на дальнейшее рассмотрение.
Напомним, что экс-чиновник был оправдан райсудом 9 декабря. Ранее он обвинялся в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при реализации федеральной программы расселения ветхого и аварийного жилья. Гособвинение просило приговорить Филиппова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, но неожиданно для всех его оправдали полностью.
ИСТОЧНИК KP.RU