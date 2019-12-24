ГК «Первый Трест» победила в народном голосовании «Лучший застройщик года»

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-24T15:33:39+03:00

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ГК «Первый Трест» победила в народном голосовании «Выбор года» по версии читателей издания «Комсомольская правда». В августе «Комсомольская правда» запустила народное голосование «Выбор года» и на днях были подведены итоги этого масштабного проекта.

В 19 номинациях были представлены лидирующие компании города, которые делают жизнь горожан лучше и помогают развивать столицу. Среди них была ГК «Первый Трест».

«Мы очень рады, что жители города присудили нам звание «Лучшего застройщика года»! Ваше доверие ещё раз доказывает, что мы не зря делаем свою работу. Наш большой и дружный коллектив каждый день работает для того, чтобы ваша мечта о собственной квартире стала реальностью», - Тимур Гадеев, генеральный директор ООО «Первый Трест».

Получение такой награды – заслуженно и ожидаемо. ГК «Первый Трест» - заметный игрок строительного рынка республики, пользующийся доверием населения.

Напомним, что летом этого года была введена в эксплуатацию первая очередь строительства литера 22 в ЖК «Уфимский Кремль» и ключи от своих квартир получили 579 семей. На сегодняшний день близятся к сдаче секции А и Б в «Никольском» доме в КИК «На Успенской» и секции А, Б, В и Г в ЖК «Биосфера». А это значит, что совсем скоро ещё 900 семей отметят своё новоселье в домах от ГК «Первый Трест»!

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