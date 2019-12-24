Молодой парень из Башкирии обокрал женщину, чтобы подарить возлюбленной цветы и мишку

СЕГОДНЯ 11:14 2019-12-24T11:14:50+03:00

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В городе Ишимбае под стражу взяли парня, ограбившего женщину. Молодому человеку срочно потребовались деньги на цветы и плюшевого медведя для своей возлюбленной. О преступлении рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

На днях в отдел МВД по Ишимбайскому району обратилась 54-летняя горожанка. По ее словам, в одном из магазинов у нее украли сумку, которую она оставила около кассы. В аксессуаре лежала тысяча рублей, телефон и банковская карта. С пластика впоследствии были сняты деньги. Разбираться в деталях происшествия отправилась следственно-оперативная группа.

Сотрудники угрозыска установили, что средства при помощи мобильного банка были перечислены на чужой счет. Оперативники смогли задержать 27-летнего подозреваемого, когда тот покупал на похищенные деньги плюшевого медведя и 51 розу для своей девушки. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. На допросе увиливать он не стал и дал признательные показания.

– Игрушка стоимостью 6 тысяч рублей и цветы были изъяты. По факту кражи следователями Отдела МВД России по Ишимбайскому району возбуждено уголовное дело, – подытожили полицейские. – В ближайшее время девушке задержанного не удастся увидеть ни своего парня, ни белого плюшевого медведя, так как «романтику» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а игрушка приобщена к материалам уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU