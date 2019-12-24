В Уфе после ДТП госпитализировали 12-летнюю девочку, виновник аварии скрылся
В Уфе в результате ДТП госпитализация потребовалась 12-летней девочке. Виновник аварии предпочел сбежать с места происшествия, сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.
Инцидент произошел накануне вечером, 23 декабря, на улице Сипайловской. Водитель на неустановленной машине врезался в двигавшуюся впереди Kia Rio. От удара последняя столкнулась с Lada Granta.
12-летняя девочка, находившуюся на заднем сиденье отечественной легковушки, получила травму головы. Ребенка доставили в ближайшую больницу. Скрывшегося с места виновника происшествия разыскивают сотрудники дорожной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU