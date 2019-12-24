2019-12-24T10:33:25+03:00
Происшествия

В Уфе после ДТП госпитализировали 12-летнюю девочку, виновник аварии скрылся

Инцидент произошел в вечерний час пик на улице Сипайловской
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД Уфафото: ГИБДД Уфа
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В Уфе в результате ДТП госпитализация потребовалась 12-летней девочке. Виновник аварии предпочел сбежать с места происшествия, сообщает пресс-служба городской госавтоинспекции.

Инцидент произошел накануне вечером, 23 декабря, на улице Сипайловской. Водитель на неустановленной машине врезался в двигавшуюся впереди Kia Rio. От удара последняя столкнулась с Lada Granta.

12-летняя девочка, находившуюся на заднем сиденье отечественной легковушки, получила травму головы. Ребенка доставили в ближайшую больницу. Скрывшегося с места виновника происшествия разыскивают сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Уфе после ДТП госпитализировали 12-летнюю девочку, виновник аварии скрылся
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