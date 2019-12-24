2019-12-24T09:26:12+03:00
Общество

В Башкирии сотруднице магазина под угрозой увольнения запретили рассказывать о полученной на работе травме

Девушка упала с пятиметровой высоты
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
В больнице девушке диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонкаВ больнице девушке диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонкаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В одном из детских магазинов города Октябрьский сотрудница упала с пятиметровой высоты и получила травму. Руководство запретило ей рассказывать медикам об обстоятельствах инцидента под угрозой увольнения. Об этом сообщает гострудинспекция Башкирии.

Несчастный случай произошел в июле текущего года. Менеджер по сборке интернет-заказов магазина «Детский мир» упала со стремянки высотой около пяти метров на складе хранения товаров.

– Был отменён вызов бригады скорой помощи – в больницу упавшую девушку доставили на такси, – сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования сотрудники гострудинспекции выяснили, что в тот день на складе не было грузчиков, поэтому их обязанности были наложены на менеджера. С верхней полки она доставала товар весом около пяти килограммов. Когда девушка сорвалась, ее удар смягчили коробки с настольными играми.

– В ГБ № 1 г. Октябрьский пострадавшей диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка, – рассказали в гострудинспекции.

По итогам расследования организации выдано предписание оформить акт о несчастном случае на производстве. ПАО «Детский мир», не обеспечившее функционирование системы управления охраной труда и пытавшееся скрыть инцидент, привлекут к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе после ДТП госпитализировали 12-летнюю девочку, виновник аварии скрылся
Клубный дом «Соты»: встречайте на уровне
«Вы рожайте детишек, не бойтесь»: Радий Хабиров рассказал о построенных в Башкирии школах
В Башкирии сотруднице магазина под угрозой увольнения запретили рассказывать о полученной на работе травме
Медикам запретили лечить детского аниматора из Башкирии, страдающего от психического заболевания
В уфимской администрации рассказали, как будут ходить автобусы в новогоднюю ночь
Сошел с поезда и пропал: в Уфе больше месяца ищут 41-летнего мужчину
В Башкирии на городской улице столкнулись две иномарки, один человек пострадал
В Уфе многоэтажки долгострои передадут московской компании
Перед началом матча «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» в Давосе прозвучал старый гимн России
В Уфе дотла сгорел автомобиль вице-президента адвокатской палаты Башкирии
«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в вынесенном мачте в Давосе
«Избивали, вымогали деньги, склоняли к самоубийству»: в элитной уфимской школе затравили младшеклассницу
Надпись на пиксельной елке в Уфе исправлена – это была техническая ошибка
Стало известно место и время новогоднего салюта в Уфе
Безумный счетчик «накрутил» жительнице Башкирии 250 тысяч рублей за электричество
На заводе в Башкирии трагически погиб рабочий