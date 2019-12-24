В Башкирии сотруднице магазина под угрозой увольнения запретили рассказывать о полученной на работе травме

СЕГОДНЯ 09:26 2019-12-24T09:26:12+03:00

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В одном из детских магазинов города Октябрьский сотрудница упала с пятиметровой высоты и получила травму. Руководство запретило ей рассказывать медикам об обстоятельствах инцидента под угрозой увольнения. Об этом сообщает гострудинспекция Башкирии.

Несчастный случай произошел в июле текущего года. Менеджер по сборке интернет-заказов магазина «Детский мир» упала со стремянки высотой около пяти метров на складе хранения товаров.

– Был отменён вызов бригады скорой помощи – в больницу упавшую девушку доставили на такси, – сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования сотрудники гострудинспекции выяснили, что в тот день на складе не было грузчиков, поэтому их обязанности были наложены на менеджера. С верхней полки она доставала товар весом около пяти килограммов. Когда девушка сорвалась, ее удар смягчили коробки с настольными играми.

– В ГБ № 1 г. Октябрьский пострадавшей диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка, – рассказали в гострудинспекции.

По итогам расследования организации выдано предписание оформить акт о несчастном случае на производстве. ПАО «Детский мир», не обеспечившее функционирование системы управления охраной труда и пытавшееся скрыть инцидент, привлекут к административной ответственности в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU