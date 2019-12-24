В Башкирии сотруднице магазина под угрозой увольнения запретили рассказывать о полученной на работе травме
В одном из детских магазинов города Октябрьский сотрудница упала с пятиметровой высоты и получила травму. Руководство запретило ей рассказывать медикам об обстоятельствах инцидента под угрозой увольнения. Об этом сообщает гострудинспекция Башкирии.
Несчастный случай произошел в июле текущего года. Менеджер по сборке интернет-заказов магазина «Детский мир» упала со стремянки высотой около пяти метров на складе хранения товаров.
– Был отменён вызов бригады скорой помощи – в больницу упавшую девушку доставили на такси, – сообщили в надзорном ведомстве.
В ходе расследования сотрудники гострудинспекции выяснили, что в тот день на складе не было грузчиков, поэтому их обязанности были наложены на менеджера. С верхней полки она доставала товар весом около пяти килограммов. Когда девушка сорвалась, ее удар смягчили коробки с настольными играми.
– В ГБ № 1 г. Октябрьский пострадавшей диагностировали перелом поперечного отростка поясничного позвонка, – рассказали в гострудинспекции.
По итогам расследования организации выдано предписание оформить акт о несчастном случае на производстве. ПАО «Детский мир», не обеспечившее функционирование системы управления охраной труда и пытавшееся скрыть инцидент, привлекут к административной ответственности в виде штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU