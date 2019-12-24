В Уфе дотла сгорел автомобиль вице-президента адвокатской палаты Башкирии

СЕГОДНЯ 06:43 2019-12-24T06:43:36+03:00

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В минуший понедельник, 23 декабря, в Уфе сгорел Volkswagen Touareg, который принадлежит вице-президенту адвокатской палаты Башкирии Денису Юмадилову. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на пресс-службу организации.

По данным издания, машина была припаркована около здания палаты. В этот вечер там проходило собрание, где решался вопрос о лишении статуса адвоката одного из критиков действующего руководства палаты. После окончания заседания участники вышли на улицу и заметили, что иномарка горит. Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль, от которого уже почти ничего не осталось.

Теперь обстоятельства происшествия предстоит выяснить дознавателям, отмечает UfaTime.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU