2019-12-24T08:07:48+03:00
Общество

Сошел с поезда и пропал: в Уфе больше месяца ищут 41-летнего мужчину

Он нуждается в медицинской помощи
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Уфе второй месяц ищут 41-летнего Алексея Ильенкова. 19 ноября мужчина сошел с поезда на железнодорожном вокзале в Уфе и испарился. На странице Алексея в соцсетях указано, что он был в сети 3 декабря, но найти его до сих пор не могут. В региональном поисковом отряде "Лиза Алерт" уточняют, что пропавший нуждается в медицинской помощи.

Приметы Алексея: рост 180 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет в темно-синюю куртку, темные брюки и темно-синие ботинки.

Если вы знаете, куда мог направиться Алексей или где он сейчас, свяжитесь с волонтерами 8 800 700 54 52 или позвоните 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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