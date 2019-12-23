2019-12-23T11:07:56+03:00
Происшествия

Полицейские из Башкирии спасли людей из горящего дома

Стражи порядка примчались на помощь обреченному на смерть мужчине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД РФфото: МВД РФ
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Несколько полицейских из Башкирии спасли жителей из горящего дома. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все случилось в городе Давлеканово. В одну из декабрьских ночей загорелась квартира на улице Железнодорожной. Дым заметили сразу несколько сотрудников, среди которых были уполномоченный младший лейтенант полиции Константин Гурин, сотрудник патрульно-постовой службы сержант полиции Станислав Овсянников и стажер Вадим Рассказов.

Полицейские сообщили о пожаре в дежурную часть аварийной службы, отключили электричество, а затем бросили спасать жильцов и проводить эвакуацию. На помощь коллегам подъехали еще двое сотрудников Госавтоиснпекции – лейтенант полиции Александр Феднов и младший лейтенант полиции Владислав Минахмедов.

фото: МВД РФ

фото: МВД РФ

Двери и окна загоревшейся квартиры были заперты изнутри. Лейтенант Феднов выбил дверь и зашел внутрь горящего помещения. На полу он увидел мужчину, который не мог самостоятельно передвигаться. Инспектор взял пострадавшего на руки и вынес на улицу, где передал коллегам – те оказали мужчине первую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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