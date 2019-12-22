2019-12-22T15:14:24+03:00
Общество

Погода в Башкирии на завтра, 23 декабря

В регионе усилится ветер и пройдет небольшой снег
Эльвина АПАРИНА
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Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на завтра, 23 декабря. Так, по данным Башгидромета, ночью температура воздуха составит -13, -18 градусов, местами похолодает до -25. Днем потеплеет – столбик термометра покажет -8, -12 градусов. Местами пройдет снег.

В некоторых районах республики будет неспокойно – ожидаются опасные погодные условия. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость составит всего 500-1000 метров.

Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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