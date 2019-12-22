Погода в Башкирии на завтра, 23 декабря
В регионе усилится ветер и пройдет небольшой снег
.
Изменить размер текста:
Синоптики Башкирии дали прогноз погоды на завтра, 23 декабря. Так, по данным Башгидромета, ночью температура воздуха составит -13, -18 градусов, местами похолодает до -25. Днем потеплеет – столбик термометра покажет -8, -12 градусов. Местами пройдет снег.
В некоторых районах республики будет неспокойно – ожидаются опасные погодные условия. На отдельных участках автодорог ночью и утром туман, видимость составит всего 500-1000 метров.
Водителей убедительно просят не выезжать за пределы населенных пунктов без острой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU