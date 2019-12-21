В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега»

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-21T16:07:09+03:00

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Сегодня, 21 декабря, в Уфе по тревоге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега». Покупателей и персонал вывели на улицу. Как рассказали «КП-Уфа» очевидцы, к зданию прибыли сотрудники пожарной службы и полиция. В чем причина эвакуации, пока не известно.

- Говорят, замыкание в зале где-то, тушат. С парковки не можем выехать - очень много машин, - рассказал в соцсетях один из посетителей ТЦ.

По словам очевидцев, из-за спешной эвакуации на выезде из торгового центра образовались серьезные пробки, движение на трассе также затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU