В Уфе эвакуировали посетителей и персонал ТЦ «Мега»
На место происшествия прибыли пожарные и полиция
Фото: instagram/bash_dtp_official
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Сегодня, 21 декабря, в Уфе по тревоге эвакуировали посетителей торгового центра «Мега». Покупателей и персонал вывели на улицу. Как рассказали «КП-Уфа» очевидцы, к зданию прибыли сотрудники пожарной службы и полиция. В чем причина эвакуации, пока не известно.
- Говорят, замыкание в зале где-то, тушат. С парковки не можем выехать - очень много машин, - рассказал в соцсетях один из посетителей ТЦ.
По словам очевидцев, из-за спешной эвакуации на выезде из торгового центра образовались серьезные пробки, движение на трассе также затруднено.
ИСТОЧНИК KP.RU