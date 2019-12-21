Житель Башкирии устроил в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-21T11:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Безработный житель Учалов решил устроить из своей квартиры притон для друзей-наркоманов. На его жилплощади обирались любители синтетических наркотиков - "солей". Как сообщает местная прокуратура, в квартире были созданы все условия для курения или внутривенного введения инъекций.

Когда мужчину задержали, он сознался в организации наркопритона, но в суде вдруг передумал и стад отпираться. Тем не менее доказательства у обвинителей имелись и суд вынес решение на их основании.

Мужчине дали полтора года колонии общего режима, а с учетом того, что у него имелась судимость, этот срок вырос до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU