«Уфимскому хоспису» бесплатно предоставят землю возле крупного ТЦ

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-21T08:23:27+03:00

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Правительство республики намерено предоставить участок для строительства «Уфимского хосписа» без торгов. Речь идет о территории за ТЦ «Мега». Распоряжение главы Башкирии на этот счет уже подписано и опубликовано на официальном правовом портале республики.

В документе говорится, что администрации Уфы рекомендовано заключить договор аренды с хосписом, но его условия не прописаны.

Напомним, что проект хосписа, который хотят возвести на территории близ жилого комплекса «Цветы Башкирии», вызвал бурные обсуждения. Не все уфимцы оценили идею создания такого учреждения, но власти остались непреклонны.

ИСТОЧНИК KP.RU