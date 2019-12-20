2019-12-20T17:35:49+03:00
Общество

В Уфе дорожники укладывали асфальт прямо на снег

Ситуацию прояснили в Госкомтрансе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото: скриншот видеофото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Накануне вечером, 19 декабря, в Уфе дорожные рабочие укладывали асфальт прямо на снег. Происходящее на камеру телефона заснял очевидец. Запись была опубликована в популярных городских сообществах ВКонтакте.

Предположительно, работы по укладке асфальта на пешеходной части проходили на улице Глумилинской. Когда оператор начал снимать бурную деятельность дорожников, они невозмутимо продолжали заниматься своим делом. Асфальтовую смесь утрамбовывал каток. В конце видео можно заметить, что один из сотрудников дорожной службы до кучи бросает под спецмашину и снег.

Опубликованный в соцсетях пост с прикрепленным видео «подцепила» система «Инцидент». В конечном счете ситуацию пришлось прояснять Госкомтрансу.

В Уфе дорожники кладут асфальт на снег // 20.12.

– Росавтодор согласовал новые методические рекомендации по укладке асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, – отметили в ведомстве.

Данную методичку разработали специалисты Московского автомобильно-дорожного и Тихоокеанского университета. Нововведение потребовалось в связи с тем, что Россия находится в климатических зонах, при которых дорожно-строительный и ремонтный сезон довольно короткий, в то время как объемы ремонта из года в год только увеличиваются.

– В документе указано, что неблагоприятные погодные условия – это температура от плюс 5 до минус 10 градусов весной и летом, а также от плюс 10 до минус 12 градусов осенью и зимой, – добавили в Госкомтрансе.

Как выяснилось, в настоящий момент наряду с Глумилинской работы ведутся и на проспекте Октября в Стерлитамаке. В обоих случаях используется асфальтобетонная смесь со специальными добавками, которые позволяют работать при пониженной температуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госдолг Башкирии в конце 2019 года составляет 13,5 млрд рублей
Бывшего чиновника из уфимской администрации подозревают в мошенничестве и подлоге
В Башкирии суд освободил от наказания организаторов «Древпрома»
В Башкирии за пять лет на восстановление лесов потратят 2,2 млрд рублей
В Уфе дорожники укладывали асфальт прямо на снег
МЧС Башкирии предупреждает о сильном ветре и метели
В запертой уфимской квартире обнаружили тела родителей и сына
«Главное, что с ребенком все в порядке»: пропавшая в Башкирии молодая мать вышла на связь
Как поддержать таланты?
Самолет с вахтовиками не смог вылететь из Сургута в Уфу
Пропавшего мужчину из Башкирии нашли мертвым в мешке на берегу реки
Уфимские вузы подписали меморандум о сотрудничестве с филиалом АО НПО «Микроген» «Иммунопрепарат»
Банкир из Уфы отошел от машины на пять минут и лишился полумиллиона рублей
Жена главы Башкирии высказалась по поводу домашнего насилия
Молодая мать из Башкирии рассказала, что вынудило ее бежать из дома с двухлетним ребенком
Отравившаяся на олимпиаде в Уфе школьница получит моральную компенсацию