В Уфе дорожники укладывали асфальт прямо на снег

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-20T17:35:49+03:00

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Накануне вечером, 19 декабря, в Уфе дорожные рабочие укладывали асфальт прямо на снег. Происходящее на камеру телефона заснял очевидец. Запись была опубликована в популярных городских сообществах ВКонтакте.

Предположительно, работы по укладке асфальта на пешеходной части проходили на улице Глумилинской. Когда оператор начал снимать бурную деятельность дорожников, они невозмутимо продолжали заниматься своим делом. Асфальтовую смесь утрамбовывал каток. В конце видео можно заметить, что один из сотрудников дорожной службы до кучи бросает под спецмашину и снег.

Опубликованный в соцсетях пост с прикрепленным видео «подцепила» система «Инцидент». В конечном счете ситуацию пришлось прояснять Госкомтрансу.

В Уфе дорожники кладут асфальт на снег // 20.12.

– Росавтодор согласовал новые методические рекомендации по укладке асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях, – отметили в ведомстве.

Данную методичку разработали специалисты Московского автомобильно-дорожного и Тихоокеанского университета. Нововведение потребовалось в связи с тем, что Россия находится в климатических зонах, при которых дорожно-строительный и ремонтный сезон довольно короткий, в то время как объемы ремонта из года в год только увеличиваются.

– В документе указано, что неблагоприятные погодные условия – это температура от плюс 5 до минус 10 градусов весной и летом, а также от плюс 10 до минус 12 градусов осенью и зимой, – добавили в Госкомтрансе.

Как выяснилось, в настоящий момент наряду с Глумилинской работы ведутся и на проспекте Октября в Стерлитамаке. В обоих случаях используется асфальтобетонная смесь со специальными добавками, которые позволяют работать при пониженной температуре.

ИСТОЧНИК KP.RU