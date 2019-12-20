Под Уфой в ДТП со снегоуборочным трактором пострадали женщина и два ребенка

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-20T09:05:56+03:00

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Накануне вечером под Уфой произошло ДТП с участием снегоуборочного трактора, грузовика и легковушки. Пострадали три человека: женщина и два ребенка.

фото: ГИБДД Уфа

На седьмом километре трассы Уфа-Оренбург 47-летний житель Татарстана за рулем фуры «МАЗ» врезался в попутные Volvo X070 и снегоуборочный трактор МТЗ.

фото: ГИБДД Уфа

В результате столкновения пострадали три человека: водитель легковушки – 39-летняя женщина – и ее маленькие пассажиры, дети 5 и 7 лет. К счастью, они отделалась только ушибами. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU