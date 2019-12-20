Девушка из башкирской глубинки в Москве зарабатывает по миллиону в месяц на Instagram

СЕГОДНЯ 07:18 2019-12-20T09:46:55+03:00

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Еще совсем недавно 27-летняя Адэль Мифтахова из небольшого башкирского села Красный ключ приехала в Москву, где перебивалась с хлеба на воду и скромную стипендию 600 рублей, учась в МГУ на геолога. Теперь девушка – модный бьюти-блогер с тысячами подписчиков в соцсетях, выпускающая линейку собственной косметики и зарабатывающая миллион в месяц.

Как сообщает издание Еg.ru, Адэль ведет блог о красоте Don’t touch my face («Не прикасайся к моему лицу» - ред.) и уже входит в рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 30 лет. Популярность девушки как блогера обусловлена тем, что она не просто рассказывает о косметике, а объясняет с научной точки зрения, как действует тот или иной компонент, а какой и вовсе бесполезная трата денег. Сейчас блог приносит Адэль около 600-700 тысяч рублей в месяц, также она выпускает собственную линейку косметики, но при этом своей основной работой по-прежнему считает геологию в нефтяной отрасли, сотрудничает с родным университетом и одной из профильных некоммерческих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU