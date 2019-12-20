В Башкирии повысили выплаты на содержание приемных детей

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-20T06:51:07+03:00

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В Башкирии повысили размеры пособий на содержание приемных детей и детей, переданных под опеку.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, уже с 1 января 2020 года ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для содержания приемных детей, и пособия для детей, переданных под опеку, вырастут на 4%. Проиндексируются и вознаграждения для самих опекунов, патронатных воспитателей и приемных родителей.

Таким образом, как посчитало издание UfacityNews.ru, опекун малыша до достижении трех лет будет получать 6868 рублей, детей постарше – 6604 рубля (для сравнения, сейчас эти выплаты составляют 6 604 и 6 350 рублей соответственно). Для приемных родителей ребенка до трех лет размер выплат увеличится до 9 748 рублей, старше трех лет - 8 126 (на сегодняшний день это 9 374 и 7 814 рублей соответственно). Что касается вознаграждений для патронатных воспитателей, то они составят 9748 для детей младше трех лет и 8126 – для более взрослых детей.

Также в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения уточнили, что на эти цели в следующем году из бюджета республики дополнительно выделят 68,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU