СЕГОДНЯ 17:02 2019-12-19T17:02:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 19 декабря, в вечерний час пик Уфа встала в десятибалльных пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы наблюдаются во всех районах города: от исторического центра до Черниковки.

С приходом сильного снегопада в столицу Башкирии ситуация с движением транспорта по городским артериям стала катастрофической. Так, движение парализовано на участке от улицы 50-летия Октября (Центральный рынок) до проспекта Октября (ЦТиР «Мир») в сторону северной части Уфы.

Плачевно дела с движением обстоят на улице 8 марта. В обе стороны «стоит» Сельская Богородская. Сообщение между Черниковкой и Инорсом практически парализовано. Проблемы с трафиком есть на въезде на проспект Октября со стороны улицы Тоннельной.

ИСТОЧНИК KP.RU