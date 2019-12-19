Подросток с отклонениями из Башкирии устроил резню в собственном доме

СЕГОДНЯ 08:48 2019-12-19T09:00:21+03:00

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Утром 15 декабря в центральную больницу Бижбулякского района доставили 30-летнего мужчину с ножевой раной живота. Пострадавший был сильно пьян. Пока врачи оказывали раненому необходимую помощь, полицейский отправились к нему домой в деревню Мурадымово, чтобы выяснить, кто нанес ему удар, едва не ставший смертельным.

Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, в преступлении признался 15-летний пасынок мужчины - инвалид детства, страдающий легкой умственной отсталостью и недоразвитием речи.

Между ним и отчимом в ту ночь вспыхнула ссора и подросток в порыве гнева ударил мужчину ножом. Орудие преступления изъяли. Процессуальное решение по делу пока не принято.

ИСТОЧНИК KP.RU