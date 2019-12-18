В уфимской Черниковке одну из улиц расширят до четырех полос

СЕГОДНЯ 17:18 2019-12-18T17:18:33+03:00

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Депутаты уфимского городского совета назначили общественные обсуждения сразу по нескольким проектам, один из них касается межевания территории в Черниковке.

По планам властей, улицу Свободы планируется расширить до четырех полос на всем протяжении. Предполагается также снести двухэтажный дом №84 по улице Калинина. Кроме того, по проекту должны быть изменены красные линии на участке улицы Свободы от Первомайской до Кольцевой.

Это не единственные изменения, которые ждут северную часть города. В квартале улиц Трамвайная, Чудинова и проспекта Октября будут снесены металлические гаражи. На освободившейся территории оборудуют внутриквартальные проезды и два роботизированных паркинга на 208 мест каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU