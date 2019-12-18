В уфимской Черниковке одну из улиц расширят до четырех полос
Депутаты уфимского городского совета назначили общественные обсуждения сразу по нескольким проектам, один из них касается межевания территории в Черниковке.
По планам властей, улицу Свободы планируется расширить до четырех полос на всем протяжении. Предполагается также снести двухэтажный дом №84 по улице Калинина. Кроме того, по проекту должны быть изменены красные линии на участке улицы Свободы от Первомайской до Кольцевой.
Это не единственные изменения, которые ждут северную часть города. В квартале улиц Трамвайная, Чудинова и проспекта Октября будут снесены металлические гаражи. На освободившейся территории оборудуют внутриквартальные проезды и два роботизированных паркинга на 208 мест каждый.
ИСТОЧНИК KP.RU